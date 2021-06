Pressing della Fiorentina su Marco Silvestri, estremo difensore dell’Hellas Verona. La trattativa sembrerebbe più facile del previsto

La Fiorentina non si perde d’animo. Dopo aver avanzato una prima offerta per Alessio Cragno che il Cagliari ha ritenuto troppo bassa e che ha quindi rifiutato, la dirigenza viola, secondo quanto riportato da La Nazione, avrebbe iniziato a prendere in considerazione il profilo di Marco Silvestri, estremo difensore dell’Hellas Verona. La trattativa per portarlo a Firenze a titolo definitivo non sarebbe così complicata da portare avanti, vista soprattutto la volontà del giocatore di esplorare nuovi orizzonti.

L’articolo Calciomercato, non solo Cragno nei sogni della Fiorentina proviene da Cagliari News 24.