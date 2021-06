L’estate è un periodo meraviglioso per il sole caldo, le vacanze e il mare. Ma poche persone sanno che questo è un duro colpo per il corpo: la pelle subisce gravi sovraccarichi a causa del calore, della polvere e dell’aria secca.

Gli specialisti di Paese, consigliano che proprio ora è il tempo di rivedere la borsa cosmetica e cambiare alcuni prodotti per la cura della pelle. Quali e perché?

Dimentica le creme nutrienti a base di grassi

Questi prodotti sono adatti in inverno, quando il viso deve essere protetto dagli effetti negativi del vento freddo e del gelo. Ma con il caldo, copre il corpo con un film che rende difficile la respirazione della pelle e favorisce l’aumento del grasso e della sudorazione.

Tali creme nutrienti contengono oli densi (ad esempio oliva, karitè, cocco), cera d’api, vitamine. Tali oli e cere dovrebbero essere esclusi in modo inequivocabile, ma con le vitamine, non tutto è così semplice:

– il tocoferolo (vitamina E) nelle giornate calde è molto richiesto, poiché ha proprietà antiossidanti e antietà;

– il retinolo (vitamina A) nei cosmetici per l’estate non è il benvenuto, perché sotto il sole splendente provoca la pigmentazione del viso;

– l’acido ascorbico aiuta a sbiancare la pelle, ma prima di uscire è meglio non lasciarsi trasportare da questo effetto.

Scegli prodotti idratanti leggeri

In estate è meglio utilizzare creme che hanno una consistenza delicata, che contengono oli leggeri e ad assorbimento rapido (ad esempio olio di mandorle – non appesantisce la pelle, ma la ammorbidisce e la idrata efficacemente).

Durante l’estate, i cosmetici per la cura devono essere tenuti al fresco, nel frigorifero a una temperatura di 12-15° C. I tonici o gel detergenti possono essere lasciati nell’armadio, ma non in bagno (è troppo umido) e non in cucina.

Rifiutiamo i peeling potenti

I prodotti per ringiovanire i tessuti non sono adatti per i mesi caldi a causa dei loro principi attivi – utilizzano acidi (frutta, salicilico, glicolico, ecc.), che rimuovono alcuni strati di cellule cheratinizzate.

Il peeling influisce sulle funzioni protettive dell’epidermide. Per ripristinarli è necessario un intervallo di circa due settimane, durante il quale il viso deve essere protetto dai raggi solari. In qualsiasi altro periodo dell’anno, una crema viso con SPF 50 è sufficiente, ma non durante il periodo di intensa radiazione ultravioletta.

Prova uno scrub delicato

Rifiutare completamente i cosmetici esfolianti per l’estate sarebbe la decisione sbagliata, perché le cellule sulla superficie dell’epidermide muoiono continuamente. Devono essere puliti regolarmente, altrimenti la pelle non riceve umidità e ossigeno. Per fare questo, nei mesi caldi, dovresti usare prodotti che rimuovono delicatamente le particelle cheratinizzate. Si tratta di prodotti a base di zucchero o microgranuli di materie prime siliconiche o vegetali.

Inoltre, in estate, l’uso di prodotti che contengono acidi e retinolo è indesiderabile. Rendono la pelle sensibile ai raggi UV. Ma se non vuoi escludere questi prodotti dalle tue cure, applicali solo di notte e durante il giorno usa una crema solare con un fattore massimo. ”

Acquista prodotti detergenti delicati

In estate, il lavaggio quotidiano e la rimozione del trucco richiedono cosmetici che agiscono con delicatezza, senza ferire la pelle, cioè quelli che contengono componenti idratanti: acido ialuronico, oli vegetali leggeri.

– per la pelle grassa e mista, scegli prodotti che possono ridurre la produzione di sebo;

– l’epidermide troppo secca e sensibile adorerà i prodotti in crema: un latte, una crema o una crema-gel detergente.

Come prendersi cura della pelle sensibile?

Per chi ha la pelle sensibile, si consiglia una cura minima. Utilizzare acqua tiepida per il lavaggio, l’acqua bollente o fredda può causare ulteriore irritazione. Dopo aver lavato il viso, tampona il viso, ma non strofinarlo, quindi applica la crema. La crema deve contenere ingredienti idratanti e lenitivi (acido ialuronico, burro di karité, neurosensina, squalene, allantoina). L’acqua termale può essere utilizzata tutto il giorno per proteggere e lenire la pelle. Grazie al contenuto di sali naturali e oligoelementi, l’acqua termale è in grado di penetrare in profondità nella pelle e ripristinare l’equilibrio degli oligoelementi che si perdono a causa della sudorazione con il caldo.

In estate, la pelle grassa e mista ha bisogno di essere pulita più che mai. Per rimuovere le impurità dalla superficie, puoi usare maschere di alghe o di argilla. Per quanto riguarda le procedure di cura, i dermatologi consigliano la mesoterapia, procedure con correnti di diverse frequenze e luce blu. Le correnti cambiano la carica ionica delle cellule, aiutando a purificare l’epidermide dalle tossine.