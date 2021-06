Irpiniatimes.it

Come da tradizione e con l’oramai consueta abitudine di mantenere il distanziamento tra le persone, anche quest’anno a Grottaminarda si è tenuta una sobria celebrazione per la ricorrenza della nascita della Repubblica Italiana.

Questa corona di alloro – ha proseguito Cobino – vuole essere un tributo ai caduti in ogni guerra, nel servizio civile e alle vittime di questa pandemia. Ma in questa giornata in cui si omaggiano i valori fondanti della nostra Costituzione, il sentito ringraziamento va alle nostre Forze dell’Ordine ed ai volontari della Pubblica Assistenza per il prezioso lavoro quotidiano che svolgono a servizio della Comunità».