Grazie al positivo andamento della pandemia si sta cercando di tornare alla normalità. Anche in ambito sanitario l’obiettivo è ripristinare le attività legate alla cura della persona. Stanno riprendendo gli interventi nelle sale operatorie e, di conseguenza, si assiste ad un incremento della richiesta di servizi legati al recupero post operatorio. La prolungata permanenza a casa e l’interruzione di cicli di terapie per patologie di lieve entità sono aspetti che hanno influito in modo oggettivo nel determinare una crescente necessità di servizi legati alla riabilitazione.

La domanda proveniente dal territorio è quindi in costante crescita e, proprio per questo motivo, Habilita ha voluto rispondere in modo puntuale ampliando ulteriormente la propria offerta nel settore delle terapie riabilitative. L’obiettivo di ogni trattamento fisioterapico è quello di aiutare il paziente a ripristinare o a migliorare le proprie funzioni neuromotorie e cardio-respiratorie o diminuire le sintomatologie dolorose del sistema locomotore che possono beneficiare di tecniche di terapia manuale e di esercizio terapeutico. Il gruppo sanitario bergamasco ha deciso di attivare il servizio di fisioterapia all’interno del Poliambulatorio di Osio Sotto in via Donizetti 6. I vantaggi derivanti da questa scelta sono molteplici: dal punto di vista logistico la struttura è situata nel centro del paese, è dotata di un ampio parcheggio gratuito riservato all’utenza e ha tempi d’attesa per le prestazioni più contenuti rispetto alla media. Le sedute di riabilitazione avvengono in spazi dedicati esclusivamente ai pazienti ambulatoriali, dotati di attrezzature specifiche per la riabilitazione neuromotoria e motoria, ausili per la stimolazione propriocettiva della sensibilità e per il recupero dell’equilibrio, della coordinazione e della forza muscolare. Il tutto all’interno di percorsi specifici che garantiscono e tutelano la salute dei pazienti, Inoltre, sempre in ambito riabilitativo, all’interno del Poliambulatorio di Osio Sotto è possibile sottoporsi a visite mediche specialistiche con fisiatra e ortopedico e si possono effettuare sedute per trattamenti con onde d’urto focalizzate. Un’ offerta completa e di qualità.

Il servizio di fisioterapia è presente in tutte le sedi Habilita con peculiarità legate alle specifiche realtà. In Habilita Poliambulatorio San Marco di Bergamo, ad esempio, ha ripreso a pieno ritmo l’attività di idrokinesi-terapia (terapia in acqua). L’ambiente acquatico è infatti il mezzo ideale per il trattamento di diverse patologie sia ortopediche che neurologiche. In acqua è inoltre possibile avere una migliore mobilità a livello della colonna, degli arti superiori e inferiori: il corpo lavora infatti senza il carico del proprio peso. La temperatura dell’acqua è di 33 gradi e ciò garantisce un’azione miorilassante; ciò significa che il muscolo che solitamente è contratto e dolorante, una volta entrato in acqua si rilassa e permette al paziente di lavorare in modo molto più efficace. La terapia in acqua è molto utilizzata anche per i casi di edemi agli arti inferiori (stasi venosa). Sempre a Bergamo è stata potenziata l’offerta di linfodrenaggio con personale specializzato.

In Habilita Zingonia il servizio di Riabilitazione ambulatoriale prosegue pienamente la sua attività. E’ rivolto a persone che a seguito di un trauma o di una patologia necessitano di recuperare le funzioni del movimento, del linguaggio e/o l’autonomia nelle attività della vita quotidiana attraverso idonei percorsi riabilitativi integrati.

In Valle Seriana Habilita è presente con due poliambulatori: ad Albino e Clusone.

Oltre all’attività riabilitativa motoria e neuromotoria l’offerta del gruppo Habilita comprende anche la parte strumentale che viene utilizzata a supporto del percorso di riabilitazione del paziente.

In particolare sono presenti la Tecar terapia, (presente sia ad Albino che a Clusone), la Magnetoterapia, l’elettroterapia (elettrostimolazione, tens e ionoforesi) e gli ultrasuoni.