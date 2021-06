La corsa verso Tokyo entra nel vivo e Chiara Teocchi non si è fatta di certo trovare impreparata.

La 24enne di Ponteranica ha chiuso sul gradino più basso del podio la quarta prova degli Internazionali d’Italia Series rafforzando così la propria leadership nella competizione tricolore.

Determinata a conquistare l’unico posto a disposizione dell’Italia per le Olimpiadi Estive, la portacolori del Trinity Racing ha brillato lungo i sentieri del Valle di Cassies – Sudtirol Trophy vinto dalla canadese Catherine Pedrel.

Costretta ad inseguire la nordamericana sin dai primi chilometri di gara, la biker orobica è uscita alla distanza riuscendo progressivamente a distanziare la padrona di casa Greta Seiwald (Santa Cruz-FSA MTB Pro Team) e avvicinandosi al tempo stesso alla fuggitiva.

Durante l’ultimo giro Teocchi ha dovuto però alzare bandiera bianca di fronte al rientro di Sandra Walter che ha acceso il turbo e riuscendo a tagliare il traguardo con soli sette secondi di ritardo dalla connazionale del Clif Pro Team.

Fra le juniores prosegue invece il dominio di Sara Cortinovis che ha portato a quattro il numero di successi in altrettante tappe disputate.

La giovane bergamasca in forza al Four Es Racing Team non ha lasciato scampo alle avversarie chiudendo le proprie fatiche con 3’08” di vantaggio su Noemi Plankesteiner (ASD Team Bramati Trinx Factory Team) e 3’31” su Sophie Auer (A.S.V. St. Lorenzen Rad).

Niente podio invece per Lucia Bramati (ASD Team Bramati Trinx Factory Team) che si è dovuta accontentare del sesto posto finale.