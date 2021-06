Alvaro Morata, attaccante della Juventus, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni di Onda Cero, nella quale ha parlato anche dell'annata vissuta con la maglia bianconera: “È stata una stagione abbastanza difficile, sembrava non potessimo qualificarci per la Champions ma alla fine abbiamo avuto fortuna con i risultati. E' stato comunque un anno positivo perché abbiamo vinto la coppa e la supercoppa.” LEGGI ANCHE: Fiorentina, offerto 10 milioni di euro al Porto per un attaccante Source