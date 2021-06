Il settimanale Oggi pubblica il documento con cui la Prefettura di Bergamo ha consentito a Laura Letizia Bossetti, sorella gemella del muratore condannato all’ergastolo per il delitto di Yara Gambirasio (uccisa il 26 novembre 2010 e ritrovata tre mesi dopo), di cambiare cognome.

“L’ho fatto solo per me stessa, per avere più tranquillità. Lo sapete voi che significa mandare una domanda di lavoro col cognome Bossetti?”, ha confidato la donna a Marco Oliva, conduttore di «Iceberg» su Telelombardia. La donna ha ribadito che il cambiamento nulla ha a che vedere con l’affetto verso il fratello. Massimo Bossetti per questa decisione, giudicata “un gesto pianificato e violento”, ha però rotto ogni relazione.

“Ho fatto tanti passi verso Massimo. Ho teso una mano, ho chiesto scusa più volte, ma lui continua a non volermi incontrare — ha aggiunto la sorella —. Gli ho chiesto scusa per aver detto in passato che papà e mamma sono morti di dispiacere per il gran dolore, ma è la verità. Il dispiacere di avere un figlio in galera li ha straziati”.