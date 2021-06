“È davvero difficile rispondere alle dichiarazioni dell’Assessore Merra sul ritardo dei lavori di completamento dello studentato di Matera”. Questo l’inizio della nota inviataci dal consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, Gianni Perrino, in risposta alle affermazioni dell’assessore Donatella Merra, interrogata in merito alla questione che riguarda i lavori dello studentato a Matera. Il comunicato poi continua:”Basterebbe chiedere” – ha affermato la Merra con la solita risposta stizzita a cui ci ha abituati in questa legislatura del cambiamento in peggio.Chiedere è quello che abbiamo… Source