Dal 7 giugno 2021 serrande alzate per Napoli WellBar, lo spazio di socialità e lavoro che nasce all’interno della stazione della metropolitana di Napoli Gianturco, in via Benedetto Brin, grazie all’impegno sul territorio della cooperativa sociale Chiari di Bosco, Consorzio Proodos, nella rete di Confcooperative Federsolidarietà Campania.

Si tratta di una nuova idea di bar in cui è possibile gustare un buon caffè, acquistare uno snack, ritagliarsi uno spazio per lavorare, realizzare eventi sociali e aziendali, incoraggiare l’incontro tra le diverse realtà del Terzo settore. Un luogo aperto, comunitario.

“Questo progetto di imprenditoria sociale nasce dal desiderio di riqualificare e di valorizzare spazi comuni e dalla volontà di offrire nuovi servizi alla comunità creando al contempo nuova occupazione. La cooperazione sociale risponde quindi ancora una volta a bisogni territoriali innescando processi di socializzazione, capaci di generare nuova ricchezza, impiegando anche disabili, donne vittime di violenza, giovani in situazioni di difficoltà, che in questo modo sperimentano percorsi di autonomia e di emancipazione” commenta Mario Sicignano, presidente Consorzio Proodos.

Il motto di WellBar è “il gusto di essere comunità” proprio a rimarcare la differenza con un bar tradizionale. Verranno venduti e promossi prodotti tradizionali insieme a quelli delle aziende e delle cooperative del territorio, nel rispetto dell’ambiente e dell’eticità per garantire “il piacere di una fermata” nella nuova realtà a firma Chiari di Bosco.

