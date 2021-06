Con la bella stagione torna la voglia di vivere i parchi cittadini. Ma i lavori necessari per la sistemazione degli spazi verdi nei quartieri e in centro a Bergamo obbligano delle chiusure prolungate, con grande rammarico, però, da parte della cittadinanza che non può usufruire di alcuni polmoni verdi urbani.

Dopo un appello indirizzato al Comune di Bergamo firmato da alcuni residenti riguardo alla chiusura prolungata del parco Brighenti al Triangolo (da pochi giorni riaperto dopo la segnalazione comparsa su Bergamonews), alcuni cittadini esprimono il proprio dispiacere anche per la chiusura del parco Harris tra le vie XXIV Maggio, Via Armando Diaz, Via Broseta.

Al centro di un importante intervento di riqualificazione, come comunicato dall’amministrazione ad inizio 2021, dell’area giochi e della sua pavimentazione, mantenendo le attuali strutture. Sì prevede di togliere lo skate-park poiché non utilizzato dal quartiere e riconvertirlo in area cani con separazione delle taglie, viste le poche aree presenti in zona. Verrà rifatto il campetto polivalente e sistemate le strutture di supporto, sostituiti gli arredi non più funzionali, nonché tolta parte della vegetazione arbustiva che era cresciuta disordinatamente.

“Purtroppo dobbiamo segnalare che il Comune, senza spiegare nulla ai cittadini, ha chiuso l’intero parco Harris per fare dei lavori previsti da tempo – si legge nella lettera inviata in redazione – Tutto chiuso, proprio ora che finiranno le scuole e si potrà andare al parco (è uno dei pochi con campo dal calcio, basket etc). Diversi genitori hanno scritto al Comune ma nessuna risposta è arrivata. E intanto dentro, hanno continuato a tagliare verde. Che peccato! Allegato è l’unico avviso che c’è, messo semplicemente dal custode volenteroso”.

Interpellata da Bergamonews, l’assessora al verde Marzia Marchesi spiega: “Mi spiace per i cittadini che vogliono usufruire di quest’area, ma per sistemare i parchi è necessario chiuderli e le lavorazioni hanno i loro tempi. Per l’Harris è da due anni che si attende la sistemazione. I tempi di gara, dell’ assegnazione incarico e di tutte le procedure necessarie per avviare il cantiere (in questo caso multiplo perché coinvolge la sistemazione di più parchi) ha portato ad avviare ora i lavori. Comprendo il disappunto dei cittadini e mi spiace togliere uno spazio ai bimbi, ma se non facciamo i lavori il parco non verrà rimodernato”.