Il Parma Calcio 1913 comunica che Alessandro Lucarelli, nella scorsa stagione Vice Direttore Sportivo del club, a partire dalla data odierna ricoprirà la carica di Direttore Area Prestiti. “Ringrazio la società per questo nuovo incarico – ha dichiarato Alessandro Lucarelli – quando arriva una nuova proprietà non è mai una cosa scontata. Sono sempre stato una persona ambiziosa e sfrutteró questa nuova opportunità per crescere professionalmente al servizio di questo club e per questi colori che ho tatuati sulla mia pelle”. “Siamo contentissimi che Alessandro abbia sposato la linea della società – ha dichiarato il Managing Director Sport Javier Ribalta Source