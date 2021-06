Sabato si torna in campo per la penultima giornata del Campionato Primavera 3. Di seguito il programma deI 7 gironi. Girone A Big match tra le prime della classe. Nel derby del riso si affrontano Novara e Pro Vercelli.Impegno casalingo per l'Alessandria che ospita il Renate. Leggi il programma della 17^ giornata del Girone A Girone B Nel girone B, si affrontano le prime 4 in classifica. L'Albinoleffe cerca il punto per vincere matematicamente il girone, mentre il Padova, sara impegnato contro il Legnago Salus. Source