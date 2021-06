Maurizio Sarri ha incontrato Claudio Lotito questa sera a cena. Le parti hanno discusso non del contratto bensì di mercato

Alfredo Pedullà a Sportitalia rivela alcuni dettagli sull’incontro tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito per la panchina della Lazio.

«Sarri è arrivato a Roma alle 19.50. Discorsi su aspetti tecnici, non tanto di aspetti legati al contratto. Al tecnico piace molto Luiz Felipe, ma anche Acerbi, Marusic, Lazzari compatibilmente col suo ruolo. ed Escalante come alternativa. Moltissimo Milinkovic e Luis Alberto. È consapevole del ruolo di Leiva, piace ovviamente Immobile. Su Correa ci fermiamo, perché non sarebbe tanto da 4-3-3, bensì da 4-3-1-2 ma in questo modo si snaturerebbe un po’, non giocare con i due esterni offensivi di gamba. Il discorso di questa sera credo verta sulle garanzie tecniche di Sarri e sulla disponibilità di Lotito. Poi bisognerà parlare anche dello staff, che non è composto da 8 persone, ma da 4-5 persone».

