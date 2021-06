Oggi il vertice tra Sarri e la Lazio: il tecnico toscano incontrerà Lotito e Tare, probabilmente non a Roma ma in luogo segreto

La trattativa tra la Lazio e Sarri è alle battute finali. Oggi le parti si incontreranno per cercare l’intesa definitiva: la dirigenza sogna il colpo dopo l’addio di Inzaghi e come risposta alla presentazione di Mourinho. Come riporta il Corriere dello Sport, nelle prossime ore il presidente e Tare incontreranno il tecnico, ma il vertice potrebbe tenersi in una località segreta e non banlmente a Roma.

La società è pronta a fare la scelta giusta, anche se spaventa il rosso previsto in bilancio il 30 giugno per la mancata Champions e le spese superiori a quelle preventivate per allenatore e staff. Sarà quindi fondamentale il pressing del diesse biancoceleste per superare determinati tentennamenti.

