Sarri Lazio: secondo Pedullà, Lotito stasera potrebbe rispondere all’annuncio di Inzaghi all’Inter. Attese novità dall’incontro

Simone Inzaghi è ufficialmente il nuovo tecnico dell’Inter. La panchina della Lazio resta vacante per ora, ma sono attese novità in serata sul fronte Sarri.

Arrivano aggiornamenti da Alfredo Pedullà: «All’annuncio di Inzaghi all’Inter stasera Lotito può prepararsi a dare una risposta. Sensazioni non contano, serve che loro parlino, non andremo oltre sabato o domenica per una decisione. E già stasera sarà indicativa».

L’articolo Sarri Lazio, Pedullà: «Inzaghi Inter? Lotito potrebbe rispondere stasera» proviene da Lazio News 24.