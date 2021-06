Luigi Sepe dopo la retrocessione, non dovrebbe più essere il portiere del Parma. Tanti i nomi fatti in società per sostituirlo: Brignoli, Semper e Carnesecchi tra i tanti, ma il primo nome nella lista dei dirigenti è quello di Ivan Provedel dello Spezia. La società spezzina non ha ancora deciso se puntare su di lui o sull’olandese Jeroen Zoet, entrambi hanno un contratto in scadenza nel 2022. Source