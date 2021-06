Il consueto bollettino del Centro Meteo Lombardo, curato da Ivan Malaspina, per vedere che tempo farà a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

ANALISI GENERALE

La risalita dell’alta pressione dal nord Africa verso il Mediterraneo proteggerà per qualche giorno anche la Lombardia dall’arrivo delle perturbazioni atlantiche e porterà un rialzo termico su tutta la Penisola. Assisteremo pertanto alla prima ondata di caldo moderato anche sulla nostra regione con massime che supereranno i 30 gradi su alcune zone di pianura. Domenica l’indebolimento di questa struttura anticiclonica porterà il passaggio di un po’ di instabilità che probabilmente ci interesserà anche nei giorni successivi.

Giovedì 3 giugno 2021

Tempo Previsto: al mattino bel tempo su tutta la regione. Nel pomeriggio annuvolamenti su Alpi e Prealpi con qualche isolato piovasco, prevalenza di cieli poco nuvolosi in pianura. Nella sera generali condizioni di cieli poco nuvolosi su tutta la regione.

Temperature: massime in aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 15 e 17°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 27 e 29°C.

Venerdì 4 giugno 2021

Tempo Previsto: al mattino poco nuvoloso su tutta la regione con qualche nuvola in più sui rilievi. Nel pomeriggio annuvolamenti su Alpi e Prealpi con qualche isolato piovasco, prevalenza di cieli poco nuvolosi in pianura. Nella sera generali condizioni di cieli poco nuvolosi su tutta la regione.

Temperature: in aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 17 e 19°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 29 e 31°C.

Sabato 5 giugno 2021

Tempo Previsto: al mattino poco nuvoloso su tutta la regione con tendenza ad aumento delle nubi. Nel pomeriggio parzialmente nuvoloso su tutta la regione con maggiore nuvolosità su Alpi, Prealpi e laghi accompagnata dalla formazione di rovesci sparsi e qualche temporale. Nella sera parzialmente nuvoloso su tutta la regione, con la possibilità di qualche locale piovasco anche sulle zone di pianura.

Temperature: massime in lieve calo. In pianura minime per lo più comprese tra 17 e 19°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 27 e 29°C.