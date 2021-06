Oggi, giovedì 3 giugno, è in programma un tavolo tecnico dove sarà affrontata la questione che sta creando tensioni dopo le riaperture dei ristoranti: il limite di 4 persone a tavolo.

Le Regioni si oppongono al Governo, e all’interno dell’esecutivo prende posizione la ministra degli Affari regionali Mariastella Gelmini. Ma anche il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ha chiesto la cancellazione del limite. Un possibile punto di intesa potrebbe essere quello di lasciare il limite solo per i ristoranti al chiuso.

Ricordiamo cosa è successo. Il primo giugno in Italia sono stati riaperti bar e ristoranti all’interno, sia a pranzo che al cena. Ma, mentre i gestori allestivano le tavole per ri-accogliere i clienti nelle sale interne, il dicastero della Salute guidato da Roberto Speranza ha precisato che anche in assenza di altre restrizioni non è permesso sedersi in più di quattro allo stesso tavolo, eccezion fatta per i conviventi. Anche in zona bianca. Ancora niente tavolate, dunque, nonostante l’interpretazione contraria fatta passare dalla Conferenza delle Regioni nei giorni scorsi.

Una situazione che ha portato le associazioni di categoria a proitestare con il rischio di far saltare tavolate estive, cene di fine anno scolastico e pranzi aziendali e un ulteriore danno per un settore che ha già perso 41 miliardi nell’anno del Covid.

Contro la permanenza del limite si è espressa anche la ministra Gelmini, che ha fatto sapere di aver sentito il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga per “risolvere positivamente e superare l’interpretazione sul limite massimo di 4 persone ai tavoli nei ristoranti”.