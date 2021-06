Per la prima serata in tv, giovedì 3 giugno su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Ulisse: il piacere della scoperta”. Verrà proposto uno speciale dal titolo “Ulisse Un pianeta meraviglioso – Il futuro da salvare”: quale è lo stato di salute della Terra, questo pianeta così piccolo, così fragile e vulnerabile? Quali sono i danni che abbiamo creato all’ambiente con i nostri comportamenti? Quante risorse naturali consumiamo nella vita quotidiana e soprattutto siamo ancora in tempo per rimediare? E come? Sono alcune delle domande a cui cercheremo di rispondere con Alberto Angela in questa puntata speciale di Ulisse che vede la partecipazione straordinaria di Piero Angela.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Dritto e rovescio“, condotto da Paolo Del Debbio, e su La7 alle 21.15 con “Piazzapulita“, condotto da Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Piacere, sono un po’ incinta”; su RaiTre alle 21.20 “A Private War; s”; su Canale5 alle 21.20 “L’ultima gara”; su Italia 1 alle 21.25 “Una notte da leoni 2”; su La7D alle 21.30 “Ma come fa a far tutto?”; su La5 alle 21.05 il film “Something Borrowed – L’amore non ha regole”; su Iris alle 21 “Die hard – Vivere o morire” e su Italia2 alle 21.10 “La notte del giudizio – Election year”.

Su Rai4 alle 21.20 ci sarà la serie “MacGyver”. Il giovane Angus “Mc” Gyver lavora per un’organizzazione governativa segreta e la sua incredibile conoscenza della meccanica e della scienza gli consente di uscire con successo dalle situazioni più incredibili.

Su Rai5 alle 21.15 spazio a “Il Flauto Magico” di Mozart nella storica edizione con le scene di Lele Luzzati e la regia di Daniele Abbado, ripresa da Boris Stetka. Sul podio il M° Johannes Wildner. Nel cast Andrea Mastroni, Blagoj Nacoski, Valdis Jansons, Naoyuki Okada, Zinovia Zafeiriadou, Eva Mei.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21 “L’isola dei famosi – Extended edition”..

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset