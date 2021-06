Aperte stanotte le prenotazioni al vaccino per tutte le età, anche alla fascia 12-15 anni dopo che l’Agenzia italiana del farmaco ha approvato l’estensione del vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer). Quasi in contemporanea è arrivato il via libera della Commissione Ue, dando seguito al parere positivo dell’Agenzia europea per i medicinali. Della vaccinazione dei ragazzi under-16 abbiamo parlato con Luigi Greco, noto pediatra e Consigliere dell’Ordine dei Medici di Bergamo.

Dottor Greco, c’è chi si è detto contrario alla vaccinazione degli adolescenti. Perché è invece importante procedere con questa fascia d’età?

Forse qualcuno può essere dubbioso, ma c’è ben poco da essere contrari… L’autorizzazione a estendere il vaccino Pfizer-BioNTech ai 12-15enni è supportata da uno studio su 2.260 adolescenti, secondo il quale il vaccino può essere somministrato con le stesse modalità delle fasce di età superiori. La schedula vaccinale è la stessa, con somministrazione a tempo zero e seconda dose a 21 giorni di distanza. Tra i giovani che hanno ricevuto il vaccino non ci sono stati eventi avversi particolari, per questo possiamo considerarlo efficace e sicuro anche per i soggetti compresi in questa fascia d’età.

Quali sono i possibili effetti collaterali del vaccino tra i più giovani?

Dolore post-iniezione, dolori muscolari, brividi, febbriciattola… Tutti destinati a passare nel giro di 24 ore. L’Ema (Agenzia europea per i medicinali, ndr) ha ammesso che per il numero di soggetti sottoposti al trial alcuni effetti collaterali possono essere sfuggiti, ma in tutte le attività umane il rischio zero non esiste: non si smetterà di prendere la funivia nonostante quanto successo al Mottarone, come nessuno smetterà di guidare l’auto nonostante gli incidenti che si verificano ogni giorno.

Vaccinare i più giovani serve anche a contrastare le varianti? Banalmente, meno il virus circola e meno ha possibilità di mutare.

Sì, ma non dobbiamo a tutti i costi caricare i ragazzi di grandi responsabilità. Bisogna spiegargli che si vaccinano per proteggere se stessi, non solo gli altri. Si vaccinano per tornare a scuola in presenza, per tornare a socializzare in modo stabile, senza farlo a singhiozzo o peggio di nascosto. Devono pensare di vaccinarsi per garantire i propri diritti. Proteggere gli altri è una conseguenza, fondamentale ma una conseguenza. Si infetteranno meno persone fragili, ma non smettiamo di ricordare ai giovani i vantaggi individuali che avranno una volta vaccinati.

Un genitore si chiede: cosa faccio se mio figlio è positivo asintomatico mentre si sottopone al vaccino?

Personalmente non mi sento di consigliare alcuna precauzione, non è previsto il tampone prima del vaccino.

Cosa direbbe a un genitore indeciso sul vaccinare o meno proprio figlio?

Che non c’è solo la possibilità di contrarre il virus a doverlo convincere. Negli adolescenti si sono verificati tutta una serie di problemi indiretti, soprattutto psicologici derivanti dalla pandemia. Stando a quel che mi raccontano i colleghi, sono triplicati rispetto ai normali standard. Si va dall’ansia ai disturbi alimentari fino alle alterazioni comportamentali, come l’autolesionismo, per non parlare del maggiore consumo di alcol e sostanze. Insomma, si sono esacerbati diversi aspetti conseguenti la riduzione della sfera sociale e del contatto tra coetanei, fondamentale in questa fascia d’età. Vaccinare gli adolescenti significa farli tornare a fare sport, palestra, piscina o qualunque cosa li aiuti a stare meglio. Più di così…

Partendo dalla sua esperienza, quanto l’infezione da coronavirus può essere pericolosa in età pediatrica?

Ho avuto due bimbi di 6 anni ricoverati in terapia intensiva a causa della cosiddetta Mis-C (sindrome infiammatoria multisistemica, ndr), una complicanza del Covid. Si stanno riprendendo bene, ma non so quali effetti potranno avere sul lungo termine. È vero, sono 2 sui circa 1.400 che seguo, ma in questi casi non mi piace parlare di numeri. Per quanto bassi, non possono essere trascurabili.

Il ministro Speranza, per la campagna vaccinale sui più piccoli, ha chiamato in causa voi pediatri. Cosa rispondete?

Che il problema non è trovare chi vaccina, perché i problemi sono spesso di natura organizzativa e amministrativa. Mi limito a ricordare una cosa: avete presente la campagna vaccinale antinfluenzale per l’autunno? Ecco, nessun pediatra è ancora stato remunerato.

Ripartire in sicurezza con le scuole a settembre, con tutta la fascia 12-16 anni vaccinata con almeno la prima dose. Obiettivo realistico per la provincia di Bergamo?

Sulla carta sì. Ovviamente, tutto dipenderà dalla quantità di vaccini disponibili.