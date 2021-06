I sindacati della Scuola scenderanno in piazza a Torino il prossimo 9 giugno per chiedere al Governo di modificare il Decreto Sostegni Bis, predisposto senza alcun confronto con i rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori, adeguandolo a quanto previsto dal “Patto per la Scuola al centro del Paese”, sottoscritto lo scorso 20 maggio dal Ministro … Leggi tutto L’articolo A Torino il 9…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it