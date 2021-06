Lo Sporting Altamarca comunica che mister Serandrei sarà alla guida tecnica della prima squadra per la stagione 2021/2022 in Serie A2. Una conferma meritata arriva in casa biancoblu per il tecnico che ha condotto l’Altamarca alla promozione in serie A2. Subentrato in corsa durante la stagione 2019/2020 mister Serandre ha subito portato risultati importanti con i nostri colori arrivando secondo nel campionato poi sospeso per Covid e sfiorando la Final Eight di Coppa Italia per poi dare continuità nella stagione appena conclusa con la promozione in Serie A2 e la Final Eight di Porto San Giorgio. Per lui parlano i numeri, da quando è al timone della squadra trevigiana: 27 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte che sono sinonimo di idee, lavoro e continuità… Source