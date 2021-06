Nel fine-settimana scorso è proseguito il Campionato Italiano Regolarità Epoca Gruppo 5 con la disputa della 2ª delle 6 prove in calendario per la stagione 2021, andata in scena domenica a Ragogna (Udine) con la regia del Moto Club Tagliamento, dove i 16 piloti della Scuderia Norelli presenti in gara, tra cui 3 Campioni Italiani in carica, hanno conseguito alterni risultati.

Nella classe C4, fino a 175 cc 2 Tempi, brillante vittoria del Campione Italiano in carica Marco Bianchi, su Puch 175 cc 2T del 1976 che, grazie all’ottimo risultato ed al 1° posto ottenuto nella gara d’avvio del Campionato, capeggia la classifica provvisoria con 6 punti di vantaggio sul 2° classificato.

Nella classe D6, oltre 250 cc 2 e 4 Tempi, il Campione Italiano in carica Paolo Giulietti, su KTM 494 cc 2T del 1981, ha concluso al 2° posto e, con la vittoria ottenuta nella prova precedente, ora si trova in testa nella classifica provvisoria di Campionato con 5 punti di vantaggio sul 2° classificato.

Nella classe D3, fino a 125 cc 2 Tempi, buon 4° posto di Alfredo Bottarelli, su Villa 125 cc 2T del 1980, ora 3° nella classifica provvisoria.

Nella classe A1, fino a 50 cc 2 Tempi, il 5° posto di Valerio Signorelli, su Ancillotti 50 cc 2T del 1972; nella classe D2, fino a 80 cc 2 Tempi, il 5° posto di Fabio Casotto, su Fantic Motor 80 cc 2T del 1980; nella classe X2, fino a 125 cc 2 Tempi, il 5° posto di Luca Locatelli, su Cagiva 125 cc del 1982; nella classe X4, fino a 350 cc 4 Tempi, il 5° posto di Michele Ferrari, su KTM 350 cc 4T del 1982.

Seguono altri piazzamenti per i piloti: Sergio Bertagna, Paolo Bregalanti, Daniele Di Prima, Walter Facheris, Paolo Franzolini, Giulio Gambarini e Giacomo Pezzotta e i ritiri di Paolo Grassi e Massimo Riva che purtroppo hanno condizionato le classifiche per le Squadre, dove la Squadra Scuderia Norelli composta da Giulietti, Bottarelli e Casotto è giunta 3° nella classifica per il Vaso, mentre quella composta da Bianchi, Signorelli e Bregalanti ha chiuso al 5° posto nella classifica per il Trofeo.

A margine dei risultati ottenuti dai piloti della Scuderia Fulvio Norelli è simpatico citare l’ottimo 2° posto, nella classe Lady, fino a 250 cc 2 e 4 Tempi, riportato dalla giovanissima siciliana Valentina Uccello, su TM 125 cc 2T, iscritta al Moto Club Hobby Motor ma praticamente “adottata” dalla Scuderia Norelli che l’ha assistita in gara, dove Valentina ha corso con i colori della Scuderia di adozione.

Il prossimo impegno del Campionato Italiano Regolarità Epoca Gruppo 5 è previsto per il 20 giugno a Casciana Terme (Pisa), in concomitanza con la 3ª prova del Campionato Italiano Enduro Major a Farini (Piacenza) dove scenderanno in campo i due Campioni Italiani in carica Davide Marangoni e Carmelo Mazzoleni.