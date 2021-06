Irpiniatimes.it

L’Assessorato al Bilancio e l’Ufficio Tributi avvisano gli utenti del Servizio idrico che in alcuni casi si è verificato un ritardo nella consegna dell’avviso di pagamento del Canone/corrispettivo Acque reflue e potabile Anno 2021.

Pertanto è consentito il pagamento entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’avviso e non sarà applicata alcuna sanzione e interesse.

Vi ricordiamo che da quest’anno il Canone/ corrispettivo Acque reflue e potabile è possibile pagarlo direttamente dal telefonino tramite la APP IO dei Servizi pubblici.

Per effettuare il download dell’app infatti, basterà recarsi su Play Store per i possessori di un dispositivo Android oppure su App Store per i possessori di Iphone e successivamente digitare IO nel motore di ricerca ed installare l’applicazione sul proprio dispositivo.

L’app IO ha la piattaforma pagoPA integrata per gestire in modo rapido e sicuro i pagamenti verso tutti gli Enti della Pubblica Amministrazione.

Puoi pagare qualsiasi avviso cartaceo emesso nel circuito pagoPA inquadrando il codice QR o inserendo manualmente il codice identificativo (IUV) direttamente sull’App.

