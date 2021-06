Regione Lombardia rende noto i dati di venerdì 4 giugno sulla situazione Covid. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-10) e nei reparti (-3). A fronte di 35.272 tamponi effettuati, sono 417 i nuovi positivi (1,1%). I guariti/dimessi sono 381. L’incidenza per 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni scende a 29.

I dati di oggi

– i tamponi effettuati: 35.272 (di cui 17.997 molecolari e 17.275 antigenici) totale complessivo: 10.801.710

– i nuovi casi positivi: 417 (di cui 38 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 781.589 (+381), di cui 2.170 dimessi e 779.419 guariti

– in terapia intensiva: 183 (-10)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 939 (-3)

– i decessi, totale complessivo: 33.643 (+6)

I nuovi casi per provincia

Milano: 160 di cui 59 a Milano città;

Bergamo: 21;

Brescia: 46;

Como: 25;

Cremona: 12;

Lecco: 6;

Lodi: 6;

Mantova: 11;

Monza e Brianza: 38;

Pavia: 19;

Sondrio: 9;

Varese: 45.

A livello nazionale invece la situazione è questa: sono 73 i morti per il Covid registrati nelle ultime 24 ore, nella giornata di giovedì 3 giugno erano stati 59. I positivi sono stati 2.557, in aumento rispetto ai 1.968 di giovedì, secondo i dati del ministero della Salute. In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.227.719, i morti 126.415.