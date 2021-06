Finale con record per Valentina Petrillo ai Campionati Europei di atletica paralimpica.

La portacolori dell’Omero Bergamo si è infatti migliorata ulteriormente chiudendo la propria esperienza continentale con il nuovo primato italiano nei 400 metri T13.

Prima atleta transgender a prendere parte a una rassegna internazionale, la rappresentante della formazione orobica ha spesso dovuto combattere contro pregiudizi e discriminazioni.

Costretta a combattere con la malattia di Stargardt dall’età di quattordici anni, la 48enne partenopea ha saputo trasformare in un punto di forza la passione per questo sport riuscendo così ad aggiudicarsi la partecipazione alla kermesse in corso a Bydgoszcz.

Giunta in Polonia dopo aver firmato la miglior prestazione nazionale sulla distanza, Petrillo si è prontamente migliorata nelle batterie limando di due centesimi il proprio personale e accedendo così alla sfida per le medaglie.

Determinata a provar a conquistare il podio, l’azzurra ha pagato la partenza dalla seconda corsia che l’ha costretta ad inseguire sin da subito le principali favorite del lotto.

La fatica non ha intimorito la campionessa tricolore che è risalita sin al quinto posto fermando il cronometro in 1’00”09 e abbassando di due decimi il record nazionale.

Il sogno di Valentina Petrillo sarà quello di partecipare alle Paralimpiadi di Tokyo con l’opportunità di migliorarsi ulteriormente e abbattere ogni limite.