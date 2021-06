Mercato professionisti in pillole, 3 giugno SERIE A Giroud – Milan 70% – I passi in avanti compiuti nella giornata di oggi sono davvero consistenti. E la chiusura positiva dell’affare diventa sempre più probabile SERIE B Venturato-Cittadella 40% – Il tecnico ha espresso il desiderio di andarsene, il presidente Gabrielli potrebbe impuntarsi in vortù di un contratto in essere. L’Empoli aspetta. SERIE C Pillon – Triestina 50% – Situazione surreale, con l’amministratore unico Mauro Milanese che non sembra affatto convinto (eufemismo) della conferma. Ma con due allenatori a libro paga (c’è anche Carmine Gautieri), prenderne un terzo non è possibile, almeno a quanto trapela. E così lo stallo persiste Source