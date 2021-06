Allegri pazzo di Milinkovic. Come ogni estate, il centrocampista della Lazio viene accostato alla Juve: i dettagli

Come ogni estate, il nome di Milinkovic Savic torna a rimbalzare prepotentemente. E, come ogni estate, il primo club a cu viene accostato è la Juventus. Stavolta, ad avvicinare il Sergente al club bianconero è La Gazzetta dello Sport:

«In mezzo al campo, Locatelli e Pjanic sono due nomi per cui c’è sicuro gradimento, suo e/o della società (e per Locatelli c’è concorrenza in Europa). Un’altra voce parla del possibile ingresso di un centrocampista strutturato alla Milinkovic. Ecco, di questo oggi si parlerà sicuramente, con una certezza: Allegri ha un debole per i giocatori intelligenti, con senso tattico, magari capaci di giocare in più ruoli».

