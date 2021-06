Per ora è solo una bozza, ma il Consiglio dei ministri oggi (venerdì 4 giugno) avrà tra le mani la proposta del nuovo assegno unico per i figli, che andrà da un minimo di 30 euro a un massimo di 217,80 euro al mese per ogni figlio.

La misura verrà trasformata in un decreto legge ponte, per coprire il periodo che va dall’1 luglio al 31 dicembre 2021, mentre da gennaio 2022 l’intervento sarà strutturato e diventerà la nuova norma di riferimento nel campo del welfare familiare.

Da quanto emerge dalla bozza, potranno godere del nuovo assegno i nuclei familiari con Isee fino a 50mila euro e per i quali ad oggi non sono previsti sostegni, come disoccupati, lavoratori autonomi, soggetti inattivi e percettori del reddito di cittadinanza.

A loro il Governo destinerà circa la metà dei 3 miliardi stanziati, mentre gli altri finiranno ai nuclei che già incassano assegni familiari, sotto forma di maggiorazione da 37,5 euro al mese per ciascuno dei primi due figli, di 70 euro a figlio per chi ne ha tre o più.

Stando alle tabelle di calcolo, che si basano su numero di figli e condizione economica, quindi, una famiglia con Isee fino a settemila euro potrà ricevere fino a 217,80 euro al mese per ogni figlio se ne ha più di tre, con 50 euro aggiuntivi in presenza di disabilità.

All’assegno unico possono accedere tutti i nuclei che pagano le tasse in Italia e vi risiedano da almeno due anni, oppure cittadini italiani e appartenenti a un Paese dell’Unione Europea titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca della durata di almeno sei mesi.

L’assegno inizierebbe ad essere corrisposto dal settimo mese di gravidanza in modo continuativo fino al compimento dei 18 anni, fino ai 21 se insistono motivi di studio: oltre i 50mila euro di Isee la misura decade in modo automatico, con l’importo che diminuisce al crescere della fascia di reddito.

Secondo una stima fatta dal Governo dovrebbero usufruire della norma ponte circa 1,8 milioni di famiglie, con 2,7 milioni di figli: gli interessati dovranno presentare la propria domanda di accesso all’Inps, ai patronati o ai Caf, con assegni che verranno fatti partire da luglio anche retroattivi per chi chiederà il sostegno entro il 30 settembre.