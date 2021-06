Sabato 5 e domenica 6 giugno Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra sarà presente in piazza Vittorio Veneto a Termoli per un presidio informativo dalle ore 18 alle ore 19,30.

Sabato si parlerà di beni comuni, con particolare riferimento ai temi in agenda e a quelli già deliberati in consiglio comunale (alienazione istituti Nautico e Schweitzer, finanze di progetto sul trasporto pubblico e sul cimitero).

In occasione del decennale del referendum sull’acqua pubblica (12-13 giugno 2021) sarà presente per una conferenza stampa alle ore 18,30 Renato Di Nicola, referente del Forum Nazionale dei Movimenti per l’Acqua.

Domenica 6 giugno si parlerà di lavoro, con particolare riferimento alla mozione sul contrasto al lavoro nero presentata un anno fa dalla Rete della Sinistra e mai discussa in Consiglio comunale.

Invitiamo i cittadini ad essere presenti per condividere l’impegno per i beni comuni e per le persone prima del profitto, che continuiamo a mettere in campo. Restiamo convinti che c’è un solo modo per arrivare al cambiamento: partecipare!