Sarri Lazio: il giornalista Leonardo Petri parla della possibilità che il tecnico sieda sulla panchina biancoceleste, con una provocazione

Sarri e la Lazio sono vicini, ma non ancora a tal punto da parlare di accordi. L’entourage del tecnico ha incontrato Tare e Lotito in mattinata, segno di come i discorsi siano più che avviati. Salvo sorprese, sarà lui a guidare la Lazio nella stagione 2021/2022.

Ma nel nutrito coro di voci favorevoli all’operazione, ne spunta una stonata, quella del giornalista Leonardo Petri. Questo il suo pensiero ai microfoni di TMW Radio: «Se penso a un squadra che Sarri non può allenare è la Lazio: come fa un comunista a allenare la Lazio?». Il riferimento è alla fede di un folto gruppo, schierato politicamente a destra.

L’articolo Sarri Lazio, la provocazione di Petri: «Come fa un comunista…» proviene da Lazio News 24.