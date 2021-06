Ancora 5 le squadre della Serie A che non hanno trovato un allenatore. La Lazio, dopo aver salutato Simone Inzaghi (nuovo allenatore dell'Inter), sembra essere in attesa dell'arrivo di Maurizio Sarri, che proprio in queste ore ha avuto un incontro col presidente della Lazio Claudio Lotito. L'accordo sembra essere vicino, ma ancora nessuna ufficialità. Il Sassuolo, dopo l'ottima annata, guidato da De Zerbi (ora Shakhtar), sembra aver virato definitivamente su Giampaolo. L'ipotesi è quella di un contratto biennale, ma anche in questo caso non sono arrivate conferme ufficiali. La Source