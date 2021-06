Sarà un fine settimana intenso quello che vivrà la Serie D con le partite della 14° giornata di ritorno dei Gironi D, E ed F, la 15° del G, la 16° dell’A, B e H, la 18° del C oltre ad un recupero dell’I. Tutte le gare si giocano domenica 6 giungo alle ore 16.00 ad eccezione di due anticipi al sabato e altrettante variazioni d’orario. Nessun rinvio per Covid. Gli anticipi di sabato: alle 16.00 si giocano Forlì-Mezzolara (D) e Tiferno Lerchi-Follonica Gavorrano (E). I cambi di orario: alle 14.30 prende il via Muravera-Insieme Formia (G) e alle 15.00 Saluzzo-Varese (A). I cambi di campo: Progresso-Rimini (D) si disputa al campo “P. Zucchini” di Budrio (Bo), Vastese-Cynthialbalonga (G) a… Source