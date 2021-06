Prenderà il via sabato l’evento di avvicinamento alla settima edizione del Trail del Nevegal. Infatti il 5 giugno verranno aperte ufficialmente le iscrizioni online, raggiungibili dal sito internet www.traildelnevegal.it. Il tutto frutto di un lavoro minuzioso che l’associazione Nevegallika sta curando sia per l’aspetto tecnico-sportivo, che per quanto inerente la sicurezza degli atleti in questi momenti difficili per il comparto sportivo a causa della pandemia in atto.

«Abbiamo lavorato molto e lavoreremo ancora per garantire i massimi standard per la sicurezza dei nostri atleti e in primis di tutti i volontari che ci permettono di organizzare anche la nostra settima edizione» commenta Gianpaolo Garaboni, anima del Trail del Nevegal. «Come sempre continueremo a monitorare l’evolversi della situazione sanitaria e della normativa, andando a calibrare i nostri protocolli e le procedure per una corretta gestione dell’evento. I permessi e i documenti nazionali non ci mancano. Adesso siamo pronti ad aprire le iscrizioni e ci prepariamo all’ultima volata verso la data del 26 settembre, giorno del trail.»

Invariati i percorsi, sia per quanto inerente il Trail da 21 chilometri che per il mini trail da 8 chilometri. «Non vi saranno modifiche ai tracciati. Nelle edizioni 2019 e 2020 abbiamo messo a punto alcune variazioni e migliorie per renderli quanto più possibile definitivi. Nei prossimi mesi si lavorerà alla pulizia e messa in sicurezza post inverno, giusto per verificare che l’abbondante neve dell’ultimo inverno non abbia danneggiato i sentieri o abbattuto alberi in punti critici» prosegue Garaboni.

Si ricorda infine che per motivi organizzativi le iscrizioni sono aperte solamente online al link http://traildelnevegal.it/iscrizioni/.

Info alla pagina Facebook https://www.facebook.com/TrailDelNevegal/ e al sito internet http://traildelnevegal.it/.

L’articolo Trail del Nevegal: via alle iscrizioni on line proviene da Bellunopress – Dolomiti.