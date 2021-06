Irpiniatimes.it

Sono aperte dalle ore 24.00 le prenotazioni per aderire agli open day organizzati dall’Asl di Avellino per le giornate di sabato 5 e domenica 6 giugno 2021.

I Centri Vaccinali di Avellino – Campo Coni, Ariano I. – Vita, Montoro, Mugnano del C. e Sant’Angelo dei Lombardi, saranno attivi sabato 5 giugno 2021 dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per le categorie “Over 60” e “Over 70” (vaccino Astrazeneca) e dalle ore 20.00 alle ore 2.00 del 6 giugno 2021 per le categorie “Over 40” “Over 50” (vaccino Pfizer).

Nella giornata di domenica 6 giugno 2021 dalle ore 8.00 alle ore 20.00 saranno aperti tutti i Centri Vaccinali territoriali dell’Asl di Avellino per i cittadini a partire dai 18 anni (vaccino Astrazeneca).

È possibile prenotarsi sulla piattaforma opendayvaccini.soresa.it oppure sulla App e-Covid Soresa a partire dalle ore 24.00 di questa sera fino ad esaurimento posti disponibili.

