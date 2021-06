È stato ribattezzato “Astra Day” e interessa i cittadini over 60 che non hanno ancora ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid: senza prenotazioni, potranno riceverla nei centri vaccinali di Chiuduno, Clusone e Albino nei weekend del 5-6 giugno e del 12-13 giugno

Come funziona?

Il vaccino, come suggerisce il nome dell’iniziativa, è quello di AstraZeneca. Al centro di Chiuduno (in via Martiri della Libertà 6) potranno riceverlo solo i residenti dei Comuni di Vigolo, Bianzano, Grone, Monasterolo del Castello, Ranzanico, Vigano San Martino, Berzo San Fermo e Borgo di Terzo.

Al centro di Clusone (via Don Bepo Vavassori 1 ) solo i residenti dei Comuni di Azzone, Valgoglio, Gorno e Gromo.

Al centro di Albino (all’Auditorium Comunale via Aldo Moro 1 ) infine, solo i residenti dei Comuni di Aviatico, Cazzano Sant’Andrea, Colzate, Peia e Casnigo.

È previsto libero accesso nei centri dalle 8 alle 19.30.