Il primo weekend di giugno si annuncia sotto un cielo sereno a Bergamo e in provincia. Durerà? Risponde Marco Tarantola con il bollettino del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Si indebolisce la struttura anticiclonica che si è estesa dall’Africa verso l’Italia nei giorni scorsi, per l’isolarsi di una goccia di aria fredda in quota, in transito da nord-ovest verso l’arco alpino e la Lombardia. Sono previsti diversi giorni con spiccata instabilità, in particolare sui rilievi. Non è previsto un calo significativo delle temperature, influenzate soprattutto dalla copertura nuvolosa e dalle precipitazioni.

Sabato 5 giugno 2021

Tempo Previsto: al mattino poco nuvoloso su est regione, nuvoloso su ovest Lombardia, con tendenza a rapido aumento delle nubi su buona parte dei settori. Nel primo pomeriggio parzialmente nuvoloso su tutta la regione con nubi più intense su Alpi, Prealpi e laghi accompagnate dalla formazione di rovesci sparsi e qualche temporale. Da metà pomeriggio transito di una linea di rovesci e temporali da ovest verso est sui rilievi, più intensi sulle Prealpi orobie, con probabile coinvolgimento delle alte pianure. Non si esclude qualche rovescio anche sulle aree di media pianura occidentali. In serata parzialmente nuvoloso su buona parte della regione, cessano le precipitazioni su gran parte della Lombardia.

Temperature: massime in lieve calo. In pianura minime per lo più comprese tra 17 e 19°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 27 e 29°C.

Domenica 6 giugno 2021

Tempo Previsto: giornata instabile in particolare sui rilievi centro-orientali. Al mattino cielo poco nuvoloso su gran parte della Lombardia. Nel pomeriggio poco o parzialmente nuvoloso su ovest regione, nubi in aumento su bergamasco e bresciano, rovesci sparsi su Orobie, Alpi e Prealpi bresciane e aree pedemontane, qualche piovasco anche su alta Valtellina. In serata non si esclude qualche rovescio sparso anche sulle aree di pianura, piovaschi in esaurimento sui rilievi.

Temperature: massime in lieve calo. In pianura minime per lo più comprese tra 16 e 18°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 26 e 28°C.

Lunedì 7 giugno 2021

Tempo Previsto: giornata instabile sui rilievi. Al mattino poco nuvoloso su buona parte della regione. Da metà giornata rapido aumento delle nubi cumuliformi sui rilievi, con rovesci e temporali sparsi più probabili sul comparto prealpino e più intensi sulle Orobie. Non si esclude in serata il coinvolgimento delle vicine aree di pianura.

Temperature: massime in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 17 e 19°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 27 e 29°C.