Il Cybertel Aniene parteciperà al prossimo campionato di Serie A. Ma che rischio per la squadra capitolina, che passa sì a Mantova 7-5 bissando il doppio vantaggio (4-2) dell'andata, non prima di aver visto le streghe. IL SAVIATESTA di Jeffe, infatti, non è quello abulico del To Live e si vede sin dalle prime battute. Dopo il botta e risposta Hrkac-Schininà, Petrov e Titon lanciano i virgiliani, ma ancora un decisivo Schininà permette all'Aniene di accorciare le distanze prima del duplice fischio. Il 3-3 di Taloni nella ripresa illude il Cybertel, ma ancora la premiata ditta Titon e Hrkac confezionano l'uno-due in 30″ che rimette tutto in discussione. I capitolini hanno comunque il merito di uscire fuori alla distanza,…