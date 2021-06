A Villa De Capoa in programma diversi appuntamenti musicali curati dal Conservatorio Perosi, nei giorni del 21, 22, e 23 giugno

CAMPOBASSO – Con il passaggio in zona bianca dell’intera regione e la ripresa della maggior parte delle attività produttive seppur sempre nel rispetto delle misure di sicurezza legate al Covid-19, a Campobasso, l’Amministrazione comunale, ha subito fatto in modo da riproporre il calendario mensile delle attività artistiche, culturali, sociali e sportive che si svolgeranno nel mese di giugno in città.

“Giugno in Città, rappresenta la prima mappa degli eventi e degli appuntamenti che tornano finalmente a essere in presenza nella nostra città. – ha detto l’assessore alla Cultura, Paola Felice – Una mappa voluta per rendere subito evidente il senso di ripresa collettiva che sta già animando fortemente non solo le azioni della nostra amministrazione ma anche quelle dei diversi operatori culturali, delle varie associazioni e organizzazioni presenti sul territorio, al fine di riconsegnare alla nostra città e ai suoi abitanti una rete di relazioni che, in questi mesi di pandemia, hanno trovato diversi sbocchi online ma che, indubbiamente, dal vivo riescono a esprimere meglio e compiutamente quei concetti di partecipazione e scambio, alla base degli eventi che in questo mese di programmazione intendiamo proporre. Partiamo sabato 5 giugno, – ha detto in conclusione Felice – in quello che sarebbe dovuto essere il sabato precedente la sfilata dei Misteri, con la quinta edizione del Concorso Nazionale di Pittura estemporanea curato dall’Associazione pro Crociati e Trinitari per poi proseguire di slancio e con grande attenzione verso il rispetto delle regole di sicurezza, con tanti altri eventi lungo tutto il periodo estivo”.

Grande protagonista di questo mese di Giugno in Città è, senza dubbio, Villa De Capoa, con appuntamenti musicali curati dal Conservatorio Perosi, nei giorni del 21, 22, e 23 giugno, dedicati, rispettivamente, alla celebrazione della Festa della Musica e poi a due serate di jazz.

Gli Amici della Musica, in Villa De Capoa, proporranno, domenica 27 giugno, il primo appuntamento di Musica in Villa con Lara Molino e Giuseppe Di Falco.

Sempre in Villa De Capoa, ma questa volta al Parco Giochi Inclusivo Paul Harris, il 6, il 19 e il 24 giugno ci saranno, a cura del Centro Documentazione Handicap, una serie di appuntamenti espressamente dedicati ai più piccoli.

Invece, come già annunciato nei giorni scorsi, il Comune di Campobasso ha aderito all’iniziativa “Appuntamento in giardino” promossa dall’APGI-Associazione Parchi e Giardini d’Italia ed in programma sabato 5 e domenica 6 giugno 2021. Il sito prescelto dall’amministrazione comunale quale location per la manifestazione in questi due giorni, sarà appunto quello della Villa De Capoa, bellissimo esempio di giardino all’italiana e cuore verde della nostra città grazie alla sua straordinaria ricchezza e varietà botanica presente.

Le visite guidate, con accesso libero, gratuito e nel rispetto delle vigenti normative anti Covid-19, si terranno alle ore 18.00 e 19.00 di sabato 5, ed alle ore 10.30 e 12.00, 17.00 e 19.00 di domenica 6 giugno, con appuntamento direttamente all’interno della villa.

Sabato 26 giugno ci sarà poi l’appuntamento con il trekking urbano a “La Fote”, con il percorso strutturato e curato dall’Associazione Inforesta, intorno ad uno dei siti cittadini più caratteristici.

Non poteva mancare il teatro nel cartellone di questo primo mese di ripresa delle attività, con l’attesissima anteprima nazionale del 9 e 10 giugno al Teatro Savoia, dello spettacolo “Il mio nome è Tempesta. Il delitto Matteotti”, prodotto e realizzato da ACT- arti, cinema e teatro.

Spazio anche a eventi che saranno in grado di coniugare lo sport e il benessere fisico con l’attenzione per il sociale, come, ad esempio, la “Maratona tra gli ulivi”, a cura della LILT e dell’Associazioni Città dell’Olio, che toccherà Campobasso il 25 giugno, e l’evento “Borg to Borg” dell’Associazione sportiva dilettantistica Eno-Bike Molise, in calendario il 27 giugno.

