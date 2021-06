Non mancano le iniziative nel week-end in Bergamasca. Fra gli eventi spiccano la nuova giornata dei castelli aperti, visite guidate e spettacoli per famiglie.

Ecco la panoramica degli appuntamenti organizzati sabato 5 e domenica 6 giugno nella provincia orobica.

ALBINO

– Ad Albino riapre il chiosco dello street food

ALZANO LOMBARDO

– Pandemonium Teatro: gli spettacoli del week-end

– Visite alla scoperta di Olera

AVERARA

– “Erbe del casaro”, alla scoperta della natura e dei formaggi della Valle Brembana

CALCIO

– Giornate dei castelli e borghi medievali

CAMERATA CORNELLO

– Al museo dei Tasso la mostra “Eleganza discreta di una valle”

CAVERNAGO

– Giornate dei castelli e borghi medievali

COLOGNO AL SERIO

– Giornate dei castelli e borghi medievali

LOVERE

– Alla Tadini la mostra “Napoleone. L’eco del mito”

– Stagione dei Concerti Accademia Tadini

MARTINENGO

– Giornate dei castelli e borghi medievali

MEZZOLDO

– “Erbe del casaro”, alla scoperta della natura e dei formaggi della Valle Brembana

ONETA

– “Stop al bullismo”, a Oneta incontro con Vincenzo Vetere

ORNICA

– “Erbe del casaro”, alla scoperta della natura e dei formaggi della Valle Brembana

PAGAZZANO

– Giornate dei castelli e borghi medievali

PARRE

– “Girls power”, a Parre mostra sul tema della violenza sulle donne

PIAZZATORRE

– “Erbe del casaro”, alla scoperta della natura e dei formaggi della Valle Brembana

PUMENENGO

– Giornate dei castelli e borghi medievali

SANTA BRIGIDA

– “Erbe del casaro”, alla scoperta della natura e dei formaggi della Valle Brembana

SONGAVAZZO

– Teo e le veline grasse inaugurano “Back to the Druso II”

TREVIGLIO

– Giornate dei castelli e borghi medievali

URGNANO

– Giornate dei castelli e borghi medievali