Per la prima serata in tv, sabato 5 giugno su RaiUno alle 21.25 dall’Arena di Verona andrà in onda “Il Volo – Tributo a Ennio Morricone”. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble i tre artisti de ”il Volo”, saranno i conduttori di un viaggio musicale di uno dei più grandi musicisti e compositori della scena italiana e internazionale Ennio Morricone. L’evento sarà un tributo al Maestro recentemente scomparso attraverso le melodie impresse nelle colonne musicali del cinema italiano e internazionale. Il Volo nel corso della serata sarà accompagnato dall’Orchestra sinfonica diretta dal Maestro Andrea Morricone, ad arricchire la scena interverranno ospiti del mondo musicale e dello spettacolo, che attraverso i duetti e i racconti diventeranno parte integrante dello show.

Su Canale5 alle 21.30 verrà riproposto “The winner is”, lo show musicale condotto da Gerry Scotti. Il programma si basa su una serie di sfide di canto a eliminazione diretta.

I partecipanti (singoli o gruppi, professionisti o dilettanti, uomini e donne di tutte le età) si esibiscono con canzoni famose scelte da loro e sono valutati da una giuria composta da 101 italiani/e amanti della musica, capitanata da Rudy Zerbi.

Come ogni gara, chi vince passa al turno successivo, mentre chi perde viene eliminato. Ma la particolarità di “The Winner Is…” è che Gerry Scotti, prima di sapere il verdetto della giuria, offre ai cantanti una grande opportunità: quella di ritirarsi dal gioco in cambio di una cifra cash in denaro, oppure di credere in se stessi fino in fondo rischiando di tornare a casa a mani vuote.

Ad aiutare i protagonisti in questa difficile decisione ci sono parenti e amici che seguono lo svolgersi della gara ed il presidente di giuria Rudy Zerbi che, con la schiettezza e l’esperienza in campo musicale che lo contraddistinguono cerca sempre di far riflettere sul proprio talento.

Per tutti i partecipanti è importante avere una buona dose di obiettività ed autocritica, ma anche la forza psicologica per non cedere alla tentazione del denaro credendo in se stessi fino in fondo.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Lupi di Wall Street”: Tim Davis, a capo della società di brokeraggio Regular Joe, viene ucciso davanti alla SEC. L’F.B.I. indaga sull’accaduto…

Su RaiTre alle 21.45 sarà la volta di “Sapiens – Un solo pianeta”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.20 c’è “Colpevole d’innocenza”; su Italia1 alle 21.25 “Guardiani della galassia”; su Rai4 alle 21.20 “The Burma Conspiracy – Largo Winch 2”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – Tutta la verità”; su Iris alle 21.45 “Dream house” e su Italia2 alle 21.10 “Critters attack! Il ritorno degli extraroditori”.

Su Rai5 alle 21.15 spazio a “Italian Stand Up Daniele Raco – The Raco horror picture show”. Dal Teatro Zelig, tempio della comicità milanese, Daniele Raco presenta il suo spettacolo di stand up comedy “The Raco horror picture show”.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 la serie “Downton Abbey”; su La7D alle 21.30 la replica di “Eden – Un pianeta da salvare” e su Mediaset Extra alle 21.05 la replica de “Le Iene show”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai