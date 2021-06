L'ex attaccante della nazionale del Belgio Emile Mpenza ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni di Het Laatste Nieuws, durante la quale ha analizzato i pregi ed i difetti di Romelu Lukaku, giocatore dell'Inter: “Lukaku deve migliorare solo nel gioco aereo: ha tutto, ma non questo. Se fosse forte anche di testa, farebbe 10 gol in più ogni anno”. Source