Mercato professionisti in pillole, 4 giugno SERIE A Giroud – Milan 50% – Il rinnovo chiude la porta alla fumata bianca con i rossoneri? Niente affatto. Certo, è un ostacolo in più, ma il giocatore vuole giocare in Italia e ha confermato anche oggi dal ritiro della Francia questa opzione SERIE B Alvini – Perugia 60% – Il Chievo era convinto di avere in mano il suo sì, ma l'inserimento del Perugia può sparigliare le carte SERIE C Marotta-Modena 50% – L'età è avanzata, ma in C El Diablo fa ancora la differenza. E la trattativa può decollare