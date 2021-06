La voce era nell'aria da dopo la bellissima, seppur inutile, vittoria del suo ormai ex Renate allo Stadio “Euganeo” sul Padova nel quarto di finale dei playoff nazionali di Serie C: le strade di mister Aimo Diana e delle Pantere si separeranno. L'allenatore bresciano resterà in Serie C, ma approderà sulla panchina della Reggiana con un contratto di un solo anno con l'opzione del secondo in caso di ritorno in Serie B. L'ufficialità arriva dagli emiliani, nonostante un tentativo in extremis del Crotone. Source