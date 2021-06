Irpiniatimes.it

L’Amministrazione Comunale di Ariano Irpino sarà presente domani, 8 giugno 2021, alla conferenza stampa di presentazione del progetto Oikoumene, che si terrà presso lo storico Stadio di Domiziano in Piazza Navona a Roma. Parteciperanno all’evento, con i massimi rappresentanti di Associazioni, Enti e Istituzioni promotori, le Assessore Michela Cardinale, Veronica Tarantino e il Consigliere Comunale Giovambattista Capozzi. Il progetto Oikoumene, promosso dall’ANCI e organizzato dal Comitato Nazionale Italiano Fair Play, associazione benemerita riconosciuta dal CONI, consiste nel valorizzare le strutture sportive presenti sul territorio per una ripartenza dello sport nell’Area Mediterranea e si rivolge a tre progetti che riguardano in particolare Ariano Irpino, Napoli ed Ischia. In particolare il Comune di Ariano Irpino con delibera di G. M. 38 del 25.2.2021, ha approvato la convenzione con il Comitato con l’intento di valorizzazione le sue più importanti strutture sportive presenti sul territorio, Arena Pietro Mennea e Palazzetto dello Sport, in una logica collegata anche alla rivalutazione delle periferie. Inoltre Ariano Irpino è stato proposto dal Comitato Fair Play come sede permanente della Conferenza Nazionale, che ne stabilisca il ruolo per eccellenza di Città Mediterranea dello Sport.

