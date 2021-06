Spettacolare incidente questo pomeriggio a Castion. Dove un’autovettura proveniente da Belluno, si è rovesciata. Il conducente è stato preso in cura dal personale sanitario.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Belluno, allertati alle ore 19:45 circa per l’uscita autonoma dell’autovettura in via Edmondo de Amicis in località Castion di Belluno.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo. Le operazioni di soccorso sono terminate alle ore 21:30 circa

