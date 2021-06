Nel corso della riunione del direttivo tenutasi lo scorso 25 maggio, Barbara Slongo è stata nominata presidente del mandamento di Feltre dell’APPIA, segnando anche la storia dell’Associazione che registra per la prima volta una presidente donna.

La signora Slongo è una professionista affermata nel campo dell’acconciatura, da anni presente a Feltre con il salone “Parrucchiere Mirror”, e da tempo partecipa ai lavori sia della categoria che del mandamento di Feltre, nei relativi Direttivi.

Succede a Luciano Gesiot che lascia l’incarico dopo quattro anni in cui la realtà associativa feltrina si è ulteriormente consolidata, incrementando sia i numeri degli associati sia i risultati ottenuti con i servizi offerti. Il presidente uscente è anche impegnato negli organismi direttivi della CNA regionale di categoria e per lui si prevedono anche possibili nuovi incarichi a livello nazionale, motivo di vanto per l’APPIA e a dimostrazione di come le competenze di Gesiot siano apprezzate in tutta la CNA.

Competenze, disponibilità e attenzione che porterà anche la presidente Slongo nel nuovo corso che si è avviato in questi giorni e che la vede affiancata dal direttivo di nuova nomina che è composto da due vice-Presidenti, Raymond Canova delle Onoranze Funebri Piave srl e Gasperin Dino della Edil Gasperin sas, da Bellumat Franco dell’omonima ditta, da Maila Malagò di Sunrise Caffè di Malagò Maila, da Garlet Monia di Il Giocanido sas di Garlet Monia & C., e da Visentin Mauro della ditta Visentin Marcello & C. snc.

“Sono molto felice della fiducia che i colleghi mi hanno dimostrato – dice Barbara Slongo – e sono allo stesso momento anche molto concentrata sul ruolo che mi aspetterà nei prossimi quattro anni. Intendo dare il mio contributo per far crescere ancor più la nostra Associazione partecipando attivamente all’interno del nostro network. Nel territorio feltrino è importante dare nuovo impulso alle relazioni con gli Enti e le Istituzioni locali, al fine di sostenere lo sviluppo del tessuto economico locale rappresentando le istanze degli associati, volendo confermarci interlocutori privilegiati nelle relazioni che riguardano l’artigianato.”

L’articolo Barbara Slongo alla presidenza dell’Appia Feltre proviene da Bellunopress – Dolomiti.