Grave incidente stradale questa sera, lunedì 7 giugno, a Torino: una trentenne è stata investita da una Ferrari mentre attraversava le strisce pedonali, all’incrocio tra corso Galileo Ferraris e via Carle, nel quartiere residenziale della Crocetta. La donna è stata ricoverata all’ospedale Cto per i traumi subiti: da quanto si apprende non sarebbe in pericolo … Leggi…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it