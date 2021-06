Al termine dell’Assemblea di Lega il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato del futuro di Nainggolan, Nandez e Cragno

(dal nostro inviato a Milano) – Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato a margine dell’Assemblea di Lega in merito all futuro di Nainggolan, Nandez e Cragno.

Alla domanda sul futuro dei tre giocatori, Giulini ha risposto: «Nandez? Con l’Inter abbiamo parlato d’altro. Trattativa bilaterale per Nainggolan? Non credo che possa rientrare nel discorso Nainggolan: ora è prematuro parlarne. Cragno rimane? Troppo presto, non ne ho idea».

