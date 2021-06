Primo gol in nazionale per Robin Gosens, che nell’amichevole della Germania contro la Lettonia (terminata 7-1 per i tedeschi) ha sbloccato l’incontro al 19esimo minuto del primo tempo.

L’atalantino – alla sesta presenza con la maglia della selezione tedesca – è rimasto in campo per un’ora, ancora una volta impiegato come titolare dal ct Low. Per lui un gol e anche un assist, quello della terza rete firmata da Muller.

La Germania esordirà agli Europei il 15 giugno contro la Francia. Gosens è un pezzo pregiato del mercato, piace a club prestigiosi: Barcellona, Atletico Madrid e Borussia Dortmund. Però per ora nessuno avrebbe offerto i 40 milioni richiesti dalla società nerazzurra, e Gosens ripete: “Per ora non penso al mercato, ma solo all’Europeo con la Germania”.